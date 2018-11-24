بالفيديو .. قطع الطريق البري بين محافظتي ديالى وواسط لهذا السبب !

2018/11/24 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل افاق في محافظة ديالى ان سيول مائية قوية وصلت الى قرى قزانية الحدودية شرق محافظة ديالى قادمة من الاراضي الايرانية .

واضاف المراسل ان" مديرية ناحية قزانية شرق بعقوبة ، قطعت الطريق البري بين محافظتي ديالى وواسط بعد تدفق السيول الجارفة .

وقال مدير الناحية اكرم الخزاعي ان" قطع الطريق جاء كعمل احترازي وسط توقعات بتدفق سيول مائية شديدة خلال الساعات المقبلة نتيجة لغزارة الامطار "

فيما يتواصل هطول الامطار الان في مندلي وقزانية ، تُشير الانباء الواردة من المنطقة الايرانية المتاخمة الى غزارة الامطار في شمال وغرب قصر شيرين وكيلان غرب وسومار .الجهات المعنية في مدينة مندلي وناحية قزانية و رغم بساطة امكانياتها تتهيأ الان لتلافي غرق القرى الواقعة ضمن وديان النفط وترساق والمعلى ، وقدر ما متوفر لها عمقت مجرى نهر وادي النفط في مندلي فيما يتواصل العمل في وادي ترساق لتحويل السيول المتوقع قدومها خلال الساعات المقبلة الى هور مزرباد ثم الى هور الشويجة

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