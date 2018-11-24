إنقاذ 5 مهاجرين شمال فرنسا كانوا يحاولون عبور المانش إلى بريطانيا

2018/11/24 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت مصادمات بين قوات الأمن الفرنسية ومحتجين في باريس على ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون .واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ويعارض المحتجون الضرائب، التي فرضها ماكرون العام الماضي على الديزل والبنزين، لتشجيع المواطنين على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة.

وعلاوة على الضريبة، عرضت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة.

وفي يوم السبت الماضي، عندما شارك نحو 300 ألف شخص في أول مظاهرات السترات الصفراء في عموم البلاد، تراجعت الإيرادات اليومية لتجار التجزئة بنسبة 35%، بحسب جماعات للمستهلكين.

تمثل الاضطرابات معضلة لماكرون، الذي يصور نفسه بطلا في مواجهة تغير المناخ، لكنه تعرض للسخرية لعدم تواصله مع الناس العاديين في وقت يقاوم فيه تراجع شعبيته.

وسمحت السلطات في باريس بالتجمع قرب برج إيفل اليوم، السبت، لكنها رفضت طلبات للاحتجاج في ساحة الكونكورد القريبة من الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي،.



وسيتم إغلاق البرج نفسه أمام الجمهور.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي، ايلي مصبونجي، إن الحكومة الفرنسية لا يبدو أنها ستستجيب لأي مطالب متعلقة بتخفيض أسعار المحروقات، خاصة أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة، موقفهم ثابت ولا عودة للوراء ببشأن مطالب المحتجين.

وأشار إلى أن عدد المتظاهرين في تزايد، حيث قدرت أعداد المشاركين بنحو 8 الآف محتج، وفقا بحسب وزير الداخلية الفرنسي.

وعلى الرغم من دعوات الحكومة إلى التهدئة، امتدت احتجاجات السترات الصفراء إلى الأراضي الفرنسية في الخارج، بما في ذلك جزيرة لا ريونيون في المحيط الهندي، حيث أضرمت النار في السيارات.

وقالت وزارة الداخلية يوم الخميس، إن الاضطرابات خلفت قتيلين و606 مصابين في البر الرئيسي الفرنسي.

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