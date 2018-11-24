2018/11/24 | 18:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | نشرة الثالثة 24-11-2018
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | نشرة الثالثة 24-11-2018) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: O8QeZndQVHQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | نشرة الثالثة 24-11-2018) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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