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الأسود في خطر وتحذيرات من انقراضها
2018/11/24 | 18:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / متابعة… حذر علماء وخبراء من خطورة انقراض الأسود التي تعيش في البراري، من جراء ما تتعرض له من اعتداءات، سواء كانت من محيطها في البيئة التي تعيش فيها، أو من تهديدات خارجها كتلك التي يمثلها البشر.

وأظهر أحدث فيلم وثائقي بثته ” بي بي سي إيرث”، المخاطر التي تهدد 5 من أكثر الحيوانات […]

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