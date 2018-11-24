الهلال الأحمر: المباشرة باغاثة اهالي قضاء الشرقاط

2018/11/24 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ متابعة اعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الاسبت، ان فرقها الخاصة الاغاثة شرعت بتهيئة المواد الغذائية والصحية لاهالي قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين.وقال مدير جمعية الهلال الأحمر فرع صلاح الدين حيدر قاسم، ان الهلال الاحمر وفر خمس عجلات إسعاف إضافة إلى كادر للدعم النفسي والاسعافات الاولية وتم تجهيز الاهالي بسلات غذائية واغاثية […]

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