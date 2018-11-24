2018/11/24 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس صور: السيول تملأ 7 وديان في ديالى..والمحافظ لـ”ناس”: نسيطر على الاوضاع أعلنت محافظة ديالى، السبت، وصول موجة سيول جديدة من الجانب الإيراني، فيما أكدت إمتلاء 7 وديان بالمياه دون إصابة القرى المجاورة للسيول بأضرار.وقال المحافظ مثنى التميمي في حديث مقتضب لـ”ناس” ، إن” موجة سيول وصلت الى المناطق الشرقية من محافظة ديالى […]

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