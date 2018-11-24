“كربلاء تطفو”.. فيديو: هكذا بدت شوارع المدينة أثناء الامطار.. الآن

2018/11/24 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-ناس تجولت كاميرا “ناس”، السبت، في عدد من شوارع محافظة كربلاء، فيما اظهرت غرقاً لبعض شوارع المدينة لعدم تصريف مياه الامطار.giTCWoyBo6g

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