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“كربلاء تطفو”.. فيديو: هكذا بدت شوارع المدينة أثناء الامطار.. الآن
2018/11/24 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-ناس تجولت كاميرا “ناس”، السبت، في عدد من شوارع محافظة كربلاء، فيما اظهرت غرقاً لبعض شوارع المدينة لعدم تصريف مياه الامطار.

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