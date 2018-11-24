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مجلس واسط يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بسبب الأمطار
2018/11/24 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرر مجلس محافظة واسط، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في دوائر المحافظة.

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