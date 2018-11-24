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الزوراء يفوز 1-0 على فريق نفط الوسط في الدوري الممتاز
2018/11/24 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز فريق الزوراء، على مضيفه نفط الوسط 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب النجف الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

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