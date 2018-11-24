نائب: البرلمان يعتزم منح تعويضات مالية لمتضرري الشرقاط جراء السيول

2018/11/24 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم، السبت، عن عزم مجلس النواب منح تعويضات مالية للعائلات المتضررة جراء السيول التي اجتاحت قضاء الشرقاط.

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