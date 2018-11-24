English | وظائف


نائب: البرلمان يعتزم منح تعويضات مالية لمتضرري الشرقاط جراء السيول
2018/11/24 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف النائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم، السبت، عن عزم مجلس النواب منح تعويضات مالية للعائلات المتضررة جراء السيول التي اجتاحت قضاء الشرقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البرلمان يعتزم منح تعويضات مالية لمتضرري الشرقاط جراء السيول) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: البرلمان يعتزم منح تعويضات مالية لمتضرري الشرقاط جراء السيول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بعض الوزارات ترفع أسماء الأجراء والعقود الذين يعملون ضمن ملاكها
⋙ نائب يكشف سبب اعتراض الكرد على المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية
⋙ نجاة عن كركوك: الخلاف الكردي- كردي سبب تأخير تسمية المحافظ الجديد
⋙ ميسان تنوه عن سبب انقطاع الكهرباء في عموم المحافظة
⋙ الموارد المائية تعلن اتخاذ اجراءات لإبعاد خطر السيول عن بغداد والمحافظات الجنوبية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| القصة الكاملة لـ«قانون المساواة في الميراث» بتونس
⋙ شاهد بالفيديو | بالمباشر مستشفى المحمودية بين المواطن والمسؤول
⋙ بالصور.. استمرار حملة تشجير "البصرة الخضراء"
الأكثر شيوعا