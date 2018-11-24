الفايز: يكشف عن سبب عدم إدراج فساد إلكتريك الأمريكية بجلسة اليوم

2018/11/24 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، اليوم السبت، عن سبب عدم إدراج فساد شركة جنرال إلكتريك ضمن جدول أعمال جلسة اليوم.وقال الفايز في

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