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روبوت بوظيفة غريبة
2018/11/24 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ابتكر علماء غربيون روبوتا غريبا، يتم تتبيثه على الصدر، ليقوم بعدة وظائف حين يشعر صاحبه بالكسل، أو يعجز عن القيام بها.وقال موقع "ديلي ميل"، إن

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