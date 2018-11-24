روبوت بوظيفة غريبة

2018/11/24 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكر علماء غربيون روبوتا غريبا، يتم تتبيثه على الصدر، ليقوم بعدة وظائف حين يشعر صاحبه بالكسل، أو يعجز عن القيام بها.وقال موقع "ديلي ميل"، إن

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