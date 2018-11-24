احتجاجات تونسية ضد زيارة بن سلمان وخمسون محام يتقدمون بدعوى قضائية لمنعها

2018/11/24 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبعد تلك الدعوات التي رأى مدونون في زيارة بن سلمان تنكرا لمبادىء الثورة التونسية كما تطرق البعض إلى الدور السعودي في حرب اليمن وموقفها من القضية الفلسطينية والتطبيع مع اليكان الصهيوني .وانتقد آخرون توجهات الرئاسة قائلين إنها تسعى لضرب خصومها السياسيين من خلال حشد دعم الدول الإقليمية واعتبروا في ذلك خطرا على الديموقراطية الناشئة في البلاد.وكتبت المدونة خولة بوكريم ان بن سلمان، وأي حاكم ظالم جار على الصحفيين ولا يعترف بحقوق الإنسان من الأفضل له أن يغير وجهته بعيدا عن تونس.وقال فريق من المحامين التونسيين (مجموعة الخمسين محامي للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة)، إنه قرر رفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية بتكليف من مدونين وصحفيين يطالبون بمنع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس.وتتضمن الدعوى شكايتين؛ الأولى استعجالية تتعلق بتحميل بن سلمان المسؤولية السياسية عن مقتل خاشقجي، ومنعه من دخول الأراضي التونسية والشكاية الثانية جزائية بتكليف من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

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