الزوراء يحقق فوزاً مهماً على نفط الوسط في الدوري الممتاز

2018/11/24 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن فريق الزوراء، أن يعود بالنقاط كاملة، بعد تغلبه على مضيفه نفط الوسط 1-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب النجف الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب نبيل عباس، الذي سجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 30 ليمنح خصمه ثلاث نقاط مهمة تسلق من خلالها سلم ترتيب الدوري الممتاز.وبهذا الفوز ارتقى الزوراء إلى المركز الثالث برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 13 بالمركز السابع.انتهى.ص.هـ.ح.

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