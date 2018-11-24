2018/11/24 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ واسط تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً لسوء الاحوال الجوية

24/11/2018 19:10:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/واسط

اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد بسبب سوء الأحوال الجوية غير المستقرة في المحافظة.

وقال المياحي في بيان، تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي واع) انه" بناءً على المعطيات الميدانية ونتيجة للظروف الجوية غير المستقرة، ومن اجل سلامة اهلنا وطلبتنا الاعزاء، وبعد موافقة مجلس محافظة واسط الموقر نعلن ان يوم غد الاحد عطلة رسمية لجميع دوائر الدولة ماعدى الدوائر الخدمية والساندة لها".

ودعا الاهالي الى" اخذ اعلى درجات الحيطه والحذر".

واصدر اجتماع طارئ لخلية الازمة في محافظة واسط برئاسة المحافظ محمد جميل المياحي، اليوم السبت، عدة توصيات لمواجهة مخاطر موجة الامطار والسيول.

يشار الى ان الهيأة العامة للانواء الجوية توقعت اليوم، حدوث سيول في الاقسام الشرقية من محافظتي واسط وميسان.

ت/ع.ك

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