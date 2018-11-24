2018/11/24 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/خاص..أكد النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر عودة، اليوم السبت، أن العراق عليه أن يكون حذراً في تعامله مع المملكة السعودية.وقال عودة في تصريح لموقع /الأنصار/، أن “العراق يجب عليه أن يتعامل بريبة وشك مع حكومة الرياض حتى لا يقع في الفخاخ السعودية”, لافتا إلى أن “المملكة عليها أن تثبت حسن نيتها في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: العراق عليه أن يكون حذراً في تعاملاته مع السعودية حتى لا يقع في الفخ alansaar.

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