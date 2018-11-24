أمينة بغداد توجه بمضاعفة الجهود لتأهيل الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء

2018/11/24 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وجهت امينة بغداد ذكرى علوش، اليوم السبت تمهيدا، بمضاعفة الجهود لتأهيل الطرق المؤدية الى المنطقة الخضراء لافتتاحها امام حركة السير والمرور.

ونقل بيان للامانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن علوش قولها خلال خلال جولة ميدانية لها رفقة مديرين عامين دوائر المنطقة الخضراء وطريق المطار والمشاريع وبلدية مركز الكرخ، انه “وجهنا بمضاعفة الجهد الاعمال التي تنفذها ملاكات امانة بغداد لتأهيل الطرق والمنافذ المؤدية الى المنطقة الخضراء تمهيدا لافتتاحها امام حركة السير والمرور بتوجيه رئيس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي”.

وأضافت ان “امانة بغداد نفذت حملات كبرى لرفع المخلفات والانقاض من خلال تضافر جهود دوائر بلدية المنطقة الخضراء وطريق المطار ومركز الكرخ والمشاريع والكرادة ودائرة المتنزهات والتشجير وتتواصل الحملات لحين انجاز الاعمال بالكامل”.

وبينت علوش ان”امانة بغداد تعمل على اعادة تأهيل منافذ المنطقة الخضراء اهمها مداخل نفق الزيتون والطريق الممتد من ساحة دمشق باتجاه الجسر المعلق وجميع المداخل المؤدية الى ساحة الجندي المجهول تتضمن الاعمال رفع الانقاض والنفايات وزراعة النباتات وترقيع الشوارع وصيانة القالب الجانبي”.

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