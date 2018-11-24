سوء الأحوال الجوية يعطل الدوام بمحافظة عراقية

2018/11/24 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في دوائر المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المجلس في بيان "قرر اعتبار يوم غد الأحد عطلة رسمية لجميع المدارس ودوائر الدولة، باستثناء الدوائر الخدمية".

واشار البيان الى أن القرار يأتي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وافادت وزارة الصحة ومصادر طبية عراقية الجمعة، بسقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال بفعل السيول التي ضربت مناطق في جنوب البلاد وشمالها.

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