English | وظائف


سوء الأحوال الجوية يعطل الدوام بمحافظة عراقية
2018/11/24 | 19:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل (كوردستان 24)- قرر مجلس محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في دوائر المحافظة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المجلس في بيان "قرر اعتبار يوم غد الأحد عطلة رسمية لجميع المدارس ودوائر الدولة، باستثناء الدوائر الخدمية".

واشار البيان الى أن القرار يأتي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وافادت وزارة الصحة ومصادر طبية عراقية الجمعة، بسقوط ضحايا بينهم نساء وأطفال بفعل السيول التي ضربت مناطق في جنوب البلاد وشمالها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوء الأحوال الجوية يعطل الدوام بمحافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوء الأحوال الجوية يعطل الدوام بمحافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).


كامل التفاصيل في: كوردستان 24 ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الموارد المائية تعلن اتخاذ اجراءات لإبعاد خطر السيول عن بغداد والمحافظات الجنوبية
⋙ الكهرباء تستنفر ملاكاتها لإسناد الجهود الخدمية في المناطق التي اجتاحتها السيول
⋙ مشاكل يعاني منها اصحاب الهواتف الذكية
⋙ فيديو| القصة الكاملة لـ«قانون المساواة في الميراث» بتونس
⋙ شاهد بالفيديو | بالمباشر مستشفى المحمودية بين المواطن والمسؤول
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| القصة الكاملة لـ«قانون المساواة في الميراث» بتونس
⋙ شاهد بالفيديو | بالمباشر مستشفى المحمودية بين المواطن والمسؤول
⋙ بالصور.. استمرار حملة تشجير "البصرة الخضراء"
الأكثر شيوعا