نائب: بارزاني حرص خلال زيارته لبغداد على زيادة حصة كردستان من الموازنة

2018/11/24 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني احمد الصفار ان رئيس الحزب مسعود بارزاني وضع ملف موازنة الاقليم على رأس الملفات التي ناقشها في بغداد.

الصفار اوضح ان بارزاني حرص خلال زيارته على زيادة حصة كردستان من الموازنة الاتحادية، كما ألمح الى ان موازنة الاقليم لن تبقى كما سجلت العام الماضي وفق ما طرح من مواقف للبارزاني في بغداد .

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