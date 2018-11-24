دوسلدورف يُعمق جراح بايرن ميونيخ ويسقطه في فخ التعادل

2018/11/24 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر سقط فريق بايرن ميونيخ في فخ التعادل أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثية لكل في المباراة التي استضافها ملعب أليانز أرينا في إطار مباريات الأسبوع الثاني عشر من البوندسليجا.

افتتح أصحاب الأرض أهداف المباراة في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب نيكلاس سوله في الدقيقة 17 قبل أن يضاعف توماس مولر النتيجة للبافاري في الدقيقة 20.

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استطاع الضيوف تقليص الفارق في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب دودي لوكيباديو قبل أن يُحبط مولر أمال دوسلدورف بالتعادل في إضافة هدفًا ثالثًا في الدقيقة 58.

الدقيقة 77 شهدت هدفًا ثانيًا من اللاعب دودي لوكيبادو أيضًا تم احتسابه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

الدقيقة 88 شهدت إهدار فرصة إحراز الهدف الرابع لبايرن ميونيخ عن طريق روبيرت ليفاندوفسكي الذي أهدر الكرة أمام مرمى خالي.

وشهدت الدقيقة 92 المفاجأة بإحراز لوكيبادو الهدف الثالث لفريقه وتوقيعه على الهاتريك الشخصي لينهي المباراة بالتعادل.

بهذه النتيجة رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 21 نقطة من 12 مباراة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا، بينما رفع فريق فورتونا دوسلدورف رصيده عند تسع نقاط ليواصل الصراع على النجاة من الهبوط حيث أنه مازال يحتل المركز قبل الأخير.

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