دورتموند يتخطى ماينز بصعوبة وينفرد بالصدارة

2018/11/24 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر تمسك فريق بوروسيا دورتموند، بصدارته للدوري الألماني، بعد الفوز على مُضيفه ماينز بهدفين مقابل هدف، بالجولة الثانية عشر من البطولة.

دورتموند عاد مرة أخرى للمشاركة في البوندسليجا، بعد فوزه الجولة الماضية أمام بايرن ميونيخ 3/2 قبل التوقف الدولي.

المدرب لوسيان فافر لعب برومان بوركي كحارس مرمى، أمامه كل من لوكاس بيتشيك، مانويل أكانجي، دان زاجادو، أشرف حكيمي.



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وأما خط الوسط فلعب به توماس ديليني، ماركو رويس، أكسيل فيتسل، وثلاثي هجومي مُكون من جادون سانشو وجاكوب لارسن وماريو جوتزه كمهاجم صريح.

أومتيتي وسيميدو في مهب الريح 😅🔵🔴(📸: IG fcbarcelona ) pic.twitter.com/cXDOe8YTYg

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018ماينز نجح في الصمود طوال الشوط الأول وحتى الدقيقة 66 من زمن اللقاء، قبل أن يدخل البديل باكو ألكاسير ويُسجل التقدم لدورتموند.

أصحاب الأرض لم ييأسوا بعد هدف المهاجم الإسباني، لينجح روبن كوايسون في إحراز التعادل بالدقيقة 70.

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دورتموند رفض أن يستسلم لعناد ماينز، وأصر على انتزاع الثلاث نقاط بهدف لمدافعه لوكاس بيتشيك.

الفوز يرفع رصيد دورتموند إلى 30 نقطة في المركز الأول بفارق 7 نقاط كاملة عن أينتراخت فرانكفورت الثاني، بينما يأتي ماينز بالمركز العاشر بـ15 نقطة.

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