شيكابالا يسجل هدفه الأول مع أبولون في خسارته بخماسية أمام باناثينايكوس

2018/11/24 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر شهدت مواجهة أبولون اليوناني أمام باناثينايكوس، تسجيل المحترف المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ جناح أيمن أبولون، أولى أهدافه مع فريقه بالموسم الجاري، ضمن الجولة الـ11 بالدوري.

باناثينايكوس تقدم أولًا بأربعة أهداف في الدقائق 15 و41 و58 و62، قبل أن يحرز شيكا هدف فريقه الوحيد في المباراة في الدقيقة 67 بعدما هيأ له زميله رأسية خلفية داخل منطقة الجزاء، ليسددها المحترف المصري بيسراه على يسار الحارس.

وفي الدقيقة الأخيرة، أضاف خصم رفاق المصري هدفهم الخامس، لتنتهي المباراة بهزيمة أبولون بخماسية مقابل هدف وحيد.



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ويعد هذا الهدف هو أولى أهداف شيكابالا مع أبولون بعد مشاركته في عشر مباريات وصناعته لهدف وحيد.

Τελικό αποτέλεσμα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: 5-1👇https://t.co/eelr9XdIQS #slgr #PAOAPO #matchday11 pic.twitter.com/UH2s5g5kSi

— Super League Greece (@Super_League_GR) ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨الهزيمة جمدت رصيد رفاق شيكا عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد باناثينايكوس إلى النقطة 24 في المركز الثاني.

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