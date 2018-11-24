النقل تستنفر الجهود الخدمية للمناطق المنكوبة التي تتعرض للسيول

2018/11/24 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استنفرت وزارة النقل، اليوم السبت، جميع اليات الوزارة وتشكيلاتها لتقديم الخدمات في المناطق التي تتعرض للأمطار والسيول.وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" تم التوجيه باستنفار جهود كافة امكانيات وجهود الوزارة وتشكيلاتها وبشكل عاجل وفوري لتقديم الخدمات في المناطق المنكوبة التي تعرضت للامطار والسيول في ارجاء العراق".وشدد على" ضرورة التواجد الميداني لمسؤولي التشكيلات والملاكات التابعة للوزارة وعلى مدار الساعة في المحافظات التي تتعرض لموجات السيول والامطار".يذكر ان وزارة النقل قد حذرت في وقت سابق من خلال تقرير مفصل اعدته هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة للوزارة من احتمال حدوث موجات سيول وامطار قد تمر بمحافظتي واسط وميسان.انتهى

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