فيديو .. مؤتمر جماهيري في بغداد لفضح جرائم اميركا وال سعود في اليمن

2018/11/24 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤتمر جماهيري عقد في العاصمة بغداد تحت عنوان انصروا اليمن نصرة لرسول الله وفضح جرائم امريكا وال سعود بعدوانهم على اليمن وارتكابهم الجرائم بحق الابرياء.

تقرير : ياسر جبار

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