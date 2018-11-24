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فيديو .. مؤتمر جماهيري في بغداد لفضح جرائم اميركا وال سعود في اليمن
2018/11/24 | 19:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مؤتمر جماهيري عقد في العاصمة بغداد تحت عنوان انصروا اليمن نصرة لرسول الله وفضح جرائم امريكا وال سعود بعدوانهم على اليمن وارتكابهم الجرائم بحق الابرياء.

تقرير : ياسر جبار

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