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سنة المالكي اعلنوا الولاء والطاعه لايران والتحقوا بمشروع الامام الخميني
2018/11/24 | 19:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية بقلم:علي الكاش ذكر الجبرتي” يقال شيئان إذا صلح أحدهما صلح الآخر، هما السلطان والرعية”.

(عجائب الآثار1/22).

فكيف إذا فسد السلطان والرعية معا كما حصل في العراق؟ من المعروف إن أضلاع المثلث الإيراني في العراق هم ابو مهدي المهندس وهادي العامري وفالح الفياض، اما بقية الأذرع مثل عمار الحكيم وهمام حمودي وجلال …

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