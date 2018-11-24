2018/11/24 | 19:47

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السبت 24 نوفمبر 2018 | 07:45 مساءً

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الدفاع المدني تستنفر جهدها لمواجهة خطر السيول

بغداد/..



أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، السبت، استنفار كافة الجهود من أجل مواجهة خطر السيول القادمة.

وقال بوهان في مؤتمر صحفي عقد في محافظة واسط، حضرته "عين العراق نيوز"، انه "استنفرنا كافة جهودنا بمعية خلية الأزمة المشكلة في المحافظة من أجل مواجهة خطر السيول القادمة".

وأضاف بوهان، "انذرنا العوائل الواقعة على خط السيول من أجل إخلاء مناطقهم".

وكانت وزارة الموارد المائية، انها ستحول كمية مياه الامطار التي سقطت، امس الجمعة، الى منخفض الثرثار لتعزيز الخزين المائي ورفد نهر الفرات، فيما حذرت من تعرض محافظتي واسط وميسان الى موجة سيول.انتهى5

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