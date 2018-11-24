الفتح يكشف عن المرشح “ب” في حال عدم تمرير الفياض لوزارة الداخلية

2018/11/24 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف تحالف الفتح ، السبت، عن وضع مرشح “ب” في حال عدم تمكن فالح الفياض لشغل حقيبة الداخلية خلال عرضه للتصويت في جلسة البرلمان المقبلة.وقال عضو التحالف محمد كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الجلسة المقبلة سيتم خلالها إكمال الوزارات الشاغرة بشكل كامل دون تأجيل وزارتي الدفاع والداخلية”، لافتا إلى […]

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