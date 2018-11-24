همام حمودي ايران اولا ثم العراق هبوا لانقاذ ايران

2018/11/24 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية دعا اليوم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الإيراني الاصل همام حمودي إلى ضرورة لتوحد العراقيين من اجل اسقاط العملة الأميركية “الدولار”، فيما كشف أن الهيمنة الامريكية فشلت في العراق فشل ذريع ولم تحقق ما كانت تسعى اليه.وقال حمودي في كلمة القاها خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقد في طهران اليوم ، إنه …

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