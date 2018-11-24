استشهاد منتسب وإصابة أربعة بانفجار لغم أرضي قرب الحدود العراقية السعودية

2018/11/24 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، السبت ، باستشهاد شرطي وإصابة أربعة من منتسبي حرس الحدود بانفجار لغم أرضي بالقرب من الحدود العراقية السعودية غربي الانبار.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “لغماً أرضياً من مخلفات عصابات داعش الإجرامية, انفجر حال مرور عجلة عسكرية تابعة لقوات حرس الحدود بالقرب […]

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