2018/11/24 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | محافظة صلاح الدين ..
مدينة سامراء - صوت المواطن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | محافظة صلاح الدين .. مدينة سامراء - صوت المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مدينة سامراء - صوت المواطن
مصدر الفيديو: SGZ2nzhFxSc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | محافظة صلاح الدين .. مدينة سامراء - صوت المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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