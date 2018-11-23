2018/11/24 | 19:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | ظهيرة الجمعة 23-11-2018 | رياحين الشيخ عيسى - مدربة تنمية بشرية
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مصدر الفيديو: 4RGfZHZTY2s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | ظهيرة الجمعة 23-11-2018 | رياحين الشيخ عيسى - مدربة تنمية بشرية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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