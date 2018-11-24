2018/11/24 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيتي يتمسك بالصدارة بفوز كبير على وست هام في الدوري الانكليزي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/24 | 19:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيتي يتمسك بالصدارة بفوز كبير على وست هام في الدوري الانكليزي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيتي يتمسك بالصدارة بفوز كبير على وست هام في الدوري الانكليزي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).