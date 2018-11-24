2018/11/24 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الجمهورية برهم صالح مساء اليوم السبت الى العاصمة بغداد.وذكر بيان لمكتبه، ان" رئيس الجمهورية برهم صالح وصل الى ارض الوطن بعد ختام زيارة رسمية ناجحة الى ايطاليا".وغادر بغداد مساء الأربعاء الماضي، رئيس الجمهورية، برهم صالح، متوجهاً إلى روما في زيارة رسمية إلى جمهورية ايطاليا للمشاركة في مؤتمر (حوارات المتوسط).

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