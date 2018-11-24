تعرض مدن عراقية عديده الى منخض جوية ترافقه امطار غزير قد تولد سيول الليلة وصباح الغد

2018/11/24 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التوقعات الجوية إلى إحتمال تأثر بعض المدن العراقية بالمنخفض الجوي الحالي وتعرضها إلى موجات أمطار غزيرة هذه الليلة.

وقال المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية في حسابه على الـ"فيسبوك" اليوم 24 تشرين الثاني 2018 إن "الحالة الجوية تتعمق في اغلب مدن البلاد مع اقتراب عبور محور المنخفض الجوي هذه الليلة وصباح غد الاحد".

وحذر عطية من السيول في ديالى وواسط وميسان والابتعاد عن الاودية والمناطق الحدودية تحديدا، داعيا فرق الدفاع المدني والجهات المسؤولة اخذ الاحتياطات لأي طارئ خصوصا شرق البلاد.

واضاف أن "المدن التالية تحت خط العواصف الرعدية والغزارة في زخات الامطار احيانا هذه الليلة وهي السليمانية وصلاح الدين وبغداد وديالى وواسط وميسان والسماوة وعموم مدن مناطق الفرات الاوسط ثم البصرة وذي قار لاحقا وبعض المناطق من الأنبار وشمال الخليج العربي ودولة الكويت".

إلى ذلك قرر مجلس محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة ليوم غد الاحد بسبب الظروف الجوية وكثرة الامطار في المحافظة.

من جهتها أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى اليوم عن ادخال الجهد الهندسي والفني لتشكيلاتها بحالة الاستنفار والانذار تحسبا لأي طارئ بسبب الأمطار والسيول جنوب شرق ديالى.

وقال قائد شرطة ديالى أنه تم الايعاز لتشكيلات الشرطة في عموم محافظة ديالى وخصوصا ناحيتي مندلي وقزانية باستنفار كل الجهود والامكانيات لدعم خطط الطوارئ لمواجهة السيول والامطار .

لافتا الى أن قيادة الشرطة تراقب الموقف عن كثب وهي في تواصل مستمر مع الادارات المحلية لتقديم اي مساعدة للمواطنين المتضررين من جراء السيول والأمطار.

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