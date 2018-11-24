وفاة مسن وتضرر٢٥٠٠ عائلة من جراء الامطار والسيول في مخيم المدرج ” مصور “

2018/11/24 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى – عراق برس – 24 كانون الثاني / نوفمبر : اعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة نينوى ، السبت ، انه يتابع الأوضاع الإنسانية للنازحين في مخيمات النازحين جنوب الموصلولفت الى ان ” فرق الرصد التابعة الى مكتب المفوضية في محافظة نينوى تتابع الواقع الانساني لمناطق جنوب الموصل حيث المخيمات والعوائل المتضررة جراء الأمطار الغزيرة والسيول في مخيمات الجدعة والمدرج في حمام العليل “، مشيرا الى ، ان ” شدة الامطار والسيول اسفرت عن اضرار جسيمة في الممتلكات والخيام ، ما ادى الى وفاة رجل مسن يدعى ياسين ابراهيم ، في مخيم المدرج والذي أصيب بكسر في رجله أثناء خروجه من المخيم وتم نقله إلى المستشفى التابع لمنظمة (اطباء بلا حدود ) وتوفى على اثرها وان ما يقرب من ٢٥٠٠ عائلة تضررت من جراء تلك الامطار والسيول في مخيم المدرج وهم الان بأمس الحاجة إلى المأوى والغذاء والمواد صحية اضافة الى تدهور الوضع الصحي والإنساني للأطفال والمسنين حرج وخطر” .

واضاف ” نطالب الجهات الحكومية بتقديم الدعم المناسب وبالوقت الممكن ،فيما ستواصل فرق مكتب المفوضية في نينوى متابعتها للموضوع لمنع وقوع كوارث إنسانية محتملة مع موجه الأمطار المتوقعة في المنطقة خلال اليومين القادمين .انتهى أح

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