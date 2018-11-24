مصرف الرافدين يجدد تحذيره من مكاتب وهمية تروج لمنح الموظفين والمتقاعدين

2018/11/24 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 24 كانون الثاني / نوفمبر : جدد المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين ، السبت ، تحذيره من وجود مكاتب وهمية تتحرك بأسمه.

ولفت الى، ان ” التقديم على السلف الشخصية لموظفي الدولة والمتقاعدين المدني والعسكري يكون عن طريق فروع المصرف حصرا”، مشيرا الى ، ان “هناك مكاتب ومراكز تجارية تقوم بالترويج لمنح السلف للموظفين والمتقاعدين وهذه المكاتب غير شرعية اذ ان الجهة الوحيدة التي تمنح السلف هي فروع مصرف الرافدين في بغداد والمحافظات”.



انتهى أح

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