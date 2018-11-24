مطار كربلاء: توسعة المرحلة الاولى من 2 الى 6 مليون مسافر سنويا .. هذه اخر الاعمال

2018/11/24 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير اعلام مشروع مطار كربلاء الدولي حسن الجراح استمرار العمل لانجاز برج المراقبة فيما اشار الى ان العمل يجري الان في اكمال الطابق الثالث من البرج.وقال الجراح في حديث لقناة كربلاء، وتابعه وكالة نون الخبرية ، ان الاعمال في البرج تجري بالاستعانة بقوالب المانية المنشأ، مشيرا الى ان نهاية الشهر المقبل سيشهد اكمال الطابق السابع من البرج وسيكون بالإمكان مشاهدته من الطريق السريع بين كربلاء والنجف.وأضاف، ان البرج سيكون بارتفاع 18 طابقا وبارتفاع كلي يبلغ 64 مترا سيتم الانتهاء منه في يونيو / حزيران من العام المقبل.بدوره، قال مدير المشروع ستيفن ستانسن، ان الطاقة الاستيعابية للمطار بعد انجاز مراحله الثلاث ستكون بحوالي 48 مليون مسافر سنويا، ستتبعها ايضا توسعة في صالات المسافرين وتوسعة في ساحة وقوف الطائرات.الى ذلك، قال رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي ان مشروع مطار كربلاء الدولي يسير وفق الخطة الزمنية التي اعدت للإنجاز وفي بعض المراحل تقدم بخطوات على الخطة الزمنية وكذلك تم تعديل المرحلة الاولى من 2 مليون مسافر الى 6 ملايين مسافر.الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة

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