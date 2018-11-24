انقطاع تام للكهرباء في المحافظات الجنوبية

2018/11/24 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – كلمة: اعلنت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في الجنوب، يوم السبت، عن انطفاء تام للطاقة بالمحافظات الجنوبية.

وأكدت الشركة في بيان حصل موقع كلمة الإخباري على نسخة منه، “انطفاء تام في المنطقة الجنوبية (المحافظات الجنوبية) بسبب انفصال خطوط نقل قادسية – ناصرية ٤٠٠ ك ف وناصرية – رميلة ٤٠٠ ك ف و خط واسط – عمارة ٤٠٠ ك ف بسب سوء الاحوال الجوية”.

واضافت الشركة، أن “الخطوط اعلاه ضمن مسؤولية قطاع النقل، وجاري العمل من قبلهم على اعادتها”.

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