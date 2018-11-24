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الامم المتحدة تبدأ بإغاثة ضحايا السيول الجارفة في العراق
2018/11/24 | 21:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الامم المتحدة تبدأ بإغاثة ضحايا السيول الجارفة في العراق

لندن - كلمة: قالت الامم المتحدة والشركاء في مجال المساعدة الانسانية الدولية والمحلية يوم السبت انها انضمت الى الوكالات المتخصصة التابعة لحكومة العراق في تقديم الدعم لعشرات الالاف من ضحايا الفيضانات الشديدة التي اجتاحت مناطق عديدة من محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وقالت منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة بالعراق ان "الامم المتحدة هنا كما هو الحال دائما لتوفير الدعم لحكومة وسلطات البلد في الاضطلاع بمسؤولياتها في تقديم المساعدة الى مواطنيها".

 وتعهدت "باستمرار دعم الامم المتحدة خلال هذه الحالة الطارئة، قائلة " اننا نقيم الحالة لنرى اين يمكننا ان نساعد حكومة العراق في استجابتها لهذه الفيضانات الشديدة."

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