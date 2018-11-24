2018/11/24 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ إنطفاء تام للكهرباء في المحافظات الجنوبية

24/11/2018 21:04:00 PM | عدد القراءات : 1

واع /بغداد

تشهد المحافظات الجنوبية ظلاماً دامساً بسبب الانطفاء التام للكهرباء.

وذكر اعلام كهرباء ذي قار (لوكالة انباء الاعلام العراقي واع) ان" انطفاء تام في المنطقة الجنوبية بسبب انفصال خطوط نقل قادسية – ناصرية ٤٠٠ ك ف وناصرية – رميلة) ٤٠٠ ك ف وخط واسط – عمارة ٤٠٠ ك ف بسب سوء الاحوال الجوية".مشيرا الى ان"هذه الخطوط اعلاه ضمن مسؤولية قطاع النقل، وجاري العمل من قبلهم على اعادتها".

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