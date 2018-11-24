2018/11/24 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية دعا احمد الجبوري (ابو مازن ) ،الخميس، القضاء الى محاسبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومقاضاته في حال ثبت ان اتهاماته للقوى السنية غير صحيحة ودقيقة .وقال الجبوري في مقابلة متلفزة : ان ” الصدر اتهم القوى السنية بالفساد وبيع وشراء وزارات وعليه ان يقدم الدليل القاطع على ذلك وان لا يكتفي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اول سياسي عراقي منذ ١٥ عام يطالب بمحاكمة السيد مقتدى صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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