بالفيديو.. كيف أصبحت أسواق العراق رئة إيران في العقوبات؟

2018/11/24 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلاقات التجارية مع العراق إحدى وسائل إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية حسب ما ذكره تقرير لموقع إيران انترناشيونال وأذاعته قناة الحدث بعنوان " الأسواق العراقية ..متنفس حقيقي لإيران".

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