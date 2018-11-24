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بالفيديو.. كيف أصبحت أسواق العراق رئة إيران في العقوبات؟
2018/11/24 | 21:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العلاقات التجارية مع العراق إحدى وسائل إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية حسب ما ذكره تقرير لموقع إيران انترناشيونال وأذاعته قناة الحدث بعنوان " الأسواق العراقية ..متنفس حقيقي لإيران".

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