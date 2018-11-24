متنبئ جوي يتوقع: إعصارًا قمعيًا يضرب واسط.. وغزارة بالأمطار بـ 3 محافظات أخرى

2018/11/24 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع متنبئ جوي، أن يضرب إعصارًا قمعيًا صغيرًا محافظة واسط، وهطول أمطار بغزارة في أجزاء من محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين.

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