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متنبئ جوي يتوقع: إعصارًا قمعيًا يضرب واسط.. وغزارة بالأمطار بـ 3 محافظات أخرى
2018/11/24 | 21:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توقع متنبئ جوي، أن يضرب إعصارًا قمعيًا صغيرًا محافظة واسط، وهطول أمطار بغزارة في أجزاء من محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين.

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