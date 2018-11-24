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مواطنون يناشدون محافظ البصرة لإكمال مشروع مدرسة غرناطة
2018/11/24 | 21:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناشد أهالي منطقة الماجدية في الهارثة شمال البصرة، اليوم السبت، المحافظ أسعد العيداني باستئناف العمل بمشروع مدرسة "غرناطة الابتدائية" الذين قالوا إن العمل توقف بها منذ أكثر من أربع سنوات.

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