مواطنون يناشدون محافظ البصرة لإكمال مشروع مدرسة غرناطة

2018/11/24 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد أهالي منطقة الماجدية في الهارثة شمال البصرة، اليوم السبت، المحافظ أسعد العيداني باستئناف العمل بمشروع مدرسة "غرناطة الابتدائية" الذين قالوا إن العمل توقف بها منذ أكثر من أربع سنوات.

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