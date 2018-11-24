الصجري: البرلمان حقق نصراً بتعويض المتضررين واعادة النازحين

2018/11/24 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب عن تحالف البناء علي الصجري، السبت، ان البرلمان الجديد خطى اولى خطوات الانتصار بتعويضه للمتضرريين جراء السيول واعادة النازحين الى مناطقهم.وقال الصجري في بيان تلقته /المعلومة/، ان “غلق ملف المهجرين وارجاع العوائل النازحة الى ديارها وتعويض المتضررين جراء السيول أولى خطوات انتصار البرلمان الجديد”.واكد ان “اصرار نواب المحافظات المنكوبة […]

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