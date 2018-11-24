مفهوم الإبداع

2018/11/24 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – بقلم الدكتور حسام خلف الصفيحى لقد دعا الله الله تعالى -الانسان الى النظر والتأمل والتفكر ومن ثم الابتكار والابداع للانتفاع بما فى الكون من مسخرات ذلك لأن الابداع من أهم عوامل حفظ الانسان وأمنه ورقى الأمم وازدهار الحضارات فلولا وجود رغبة لدى الانسان الأول فى البحث عن الأفضل والأنفع ومن ثم محاولة …

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