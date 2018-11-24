2018/11/24 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مقرب من رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، عن سبب عدم زيارة الاخير الى قطر، فيما اشار الى انه لم يضع خطاً أحمر على زيارته لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف عن سبب عدم زيارة صالح لقطر: سيزور 3 دول ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف عن سبب عدم زيارة صالح لقطر: سيزور 3 دول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).