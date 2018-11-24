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مصدر يكشف عن سبب عدم زيارة صالح لقطر: سيزور 3 دول
2018/11/24 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مصدر مقرب من رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، عن سبب عدم زيارة الاخير الى قطر، فيما اشار الى انه لم يضع خطاً أحمر على زيارته لها.

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