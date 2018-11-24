انفراجة بازمة التصويت على الوزارات المتبقية..خطة بديلة للداخلية و3 مرشحين للدفاع

2018/11/24 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد شد وجذب استمر لشهر، وصلت ازمة التصويت على الوزارات الثمانية المتبقية في كابينة عادل عبدالمهدي الى نهايتها، نتيجة الاتفاق على تقديم المرشحين للتصويت يوم الاثنين المقبل.

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