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انفراجة بازمة التصويت على الوزارات المتبقية..خطة بديلة للداخلية و3 مرشحين للدفاع
2018/11/24 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد شد وجذب استمر لشهر، وصلت ازمة التصويت على الوزارات الثمانية المتبقية في كابينة عادل عبدالمهدي الى نهايتها، نتيجة الاتفاق على تقديم المرشحين للتصويت يوم الاثنين المقبل.

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