سياسي كردي: زيارة بارزاني إلى بغداد حزبية وهدفها تحقيق مصالح خاصة لحزبه

2018/11/24 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السياسي الكردي عباس صبحت، السبت، ان زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الى بغداد حزبية ومن اجل تحقيق مصالح خاصة للحزب الديمقراطي.

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