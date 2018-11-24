English | وظائف


سياسي كردي: زيارة بارزاني إلى بغداد حزبية وهدفها تحقيق مصالح خاصة لحزبه
2018/11/24 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد السياسي الكردي عباس صبحت، السبت، ان زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الى بغداد حزبية ومن اجل تحقيق مصالح خاصة للحزب الديمقراطي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي كردي: زيارة بارزاني إلى بغداد حزبية وهدفها تحقيق مصالح خاصة لحزبه) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي كردي: زيارة بارزاني إلى بغداد حزبية وهدفها تحقيق مصالح خاصة لحزبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).


كامل التفاصيل في: موازين ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الحرة تحت سيطرة الإمارات وتسرح عشرات العراقيين ونقابة الصحفيين ترفض القرار
⋙ تقرير: ما سر استماتة بعثيي العراق في الدفاع عن السعودية؟
⋙ الشرطة الاتحادية تعيد تأهيل واعادة فتح الطرق والجسور التي تعرضت الى الانهيار نتيجة السيول
⋙ وزير النقل يأمر باستنفار جميع اليات الوزارة وتشكيلاتها لتقديم الخدمات في المناطق التي تتعرض للأمطار والسيول
⋙ كيف اثارت امريكا تركيا.. وماهو رد فعل الاخيرة؟؟
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | مفاجاة الشرقية للطفل حامد لبرنامج القرار لك من الموصل
⋙ شاهد بالفيديو | فقه المصطفى - 2018/11/24
⋙ بالصور.. استمرار حملة تشجير "البصرة الخضراء"
الأكثر شيوعا