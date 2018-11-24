2018/11/24 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقيون يُحمّلون سيول الشرقاط رسائل الى “ابو مازن”: اصرف فلوسك على ناسك!اثارت الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها اهالي محافظات صلاح الدين، ونينوى وعدة مناطق في جنوب العراق جراء السيول التي اجتاحت مناطقهم، بصورة مفاجئة، ردود افعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وانها تزامنت مع أحداث وتصريحات سياسية، رأها بعض مستخدمي تلك المواقع “بعيدة كل البعد عن مصالح المواطنين واستخفافاً بمشاعر العراقيين”.

“دعوات لأبي مازن!”

وتداول عدد من المدونين وصفحات على موقع “فيس بوك” صورا للسيول التي اجتاحت قضاء الشرقاط في صلاح الدين، وارفقوا معها رسائل الى النائب عن المحافظة احمد الجبوري (ابو مازن)، الذي صرح في لقاءً ملتفز، قبل يومين، أنه “لو كنت املك 30 مليون دولار لصرفتها على الكاولية (راقصات الغجر)”.

وكتب آدمن صفحة (من بغداد): “عزيزي المدعو ابو مازن..



مرة وحدة لاتطش فلوسك عالكاولية وسخر بيهن امكانيات لانقاذ العوائل هناك، وارسل القسم الاخر لهم كمساعدات”.

ومن جانبه، نشر المستخدم “ابو جود” صورة للجبوري كاتبا معها “سمعت لو يعيدون..



ترا محافظتك غركت”، فيما علق (خالد الديوهجي) قائلا: “وليش تصرفهن للكاولية ساعد اهلك وناسك اهل صلاح الدين بلكت الله شويه يغفرلكم”، متسائلا: “ما يصير تسوون خير بحياتكم”.

“استنفار مواكب البصرة”

من جهتهم، اشاد ناشطون على مواقع التواصل ايضا، بموقف المواكب الحسينية في محافظة البصرة، التي اعلن مدير الوقف الشيعي في المحافظة اسامة الساعدي، استنفارها، وتهيأتها لالف متطوع، بالتعاون مع دائراته، للمشاركة في اغاثة اهالي محافظة صلاح الدين، الذين اجتاحت السيول مناطقهم.

وأكد الناشطون، ان هذا الموقف يعبر عن تلاحم العراقيين، وتجاوزهم للخلافات الطائفية، التي اثارها سياسيون في السابق، ثم دخلوا في تحالفات سياسية مع بعضهم البعض، بعد الانتخابات النيابية الاخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي اجتاحت عددا من المناطق في العراق، مبينة ان عدد الضحايا، حتى الان، وصل الى مقتل واصابة 32 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته “بغداد اليوم”، إن “الوفيات بسبب السيول بلغت 10 حالات (٥ في صلاح الدين، 2 في ذي قار، واحدة في ميسان وواحدة في البصرة وواحدة في واسط)”.

وأضافت، “كما أصيب 22 شخصا من جراء السيول أيضا”.

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